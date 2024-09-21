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Ağrı'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Ağrı'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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Ağrı'nın Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde aralıklarla devam eden sağanak yağışlar, caddelerde su birikintilerine ve hayvanlarını taşımakta zorluk çeken çabalara neden oldu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Güneşli havanın yerini yağışlara bıraktığı kentte 2 gündür aralıklarla sağanak etkili oluyor.

Taşlıçay ilçesinde öğleden sonra etkili olan yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Doğubayazıt'ın yüksek kesimlerinde de etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan Sarıbıyık köyündeki çobanlar küçükbaş hayvanları köye getirirken zor anlar yaşadı.

Kentte yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel

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