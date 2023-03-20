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Ağrı'da sağanak sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

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Ağrı'da sağanak sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

Eleşkirt'te etkili olan sağanak sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Eleşkirt'te etkili olan sağanak sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İlçe genelinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluştuğu ilçede, vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri, suyla kaplanan bölgelerde çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Hisarcık Eleşkirt Güncel Haberler

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