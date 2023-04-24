Ağrı'da sağanak etkili oluyor
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Ağrı'da sağanak etkili oluyor Ağrı'da aralıklarla etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Ağrı'da sağanak etkili oluyor
AĞRI - Ağrı'da aralıklarla etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Ağrı'da dün akşam saatlerinde etkili olan ve aralıklarla şiddetini arttırarak devam eden sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok bölgesinde su birikintilerinin oluşmasına neden olan yağışın 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Güncel