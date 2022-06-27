Ağrı'da rengarenk çiçeklerle kaplanan tarlalar ve dağlar dronla görüntülendi

Ağrı'da, yağışların artmasıyla canlanan doğada sarı, mor, kırmızı ve beyaz renkteki birçok çiçekle kaplanan tarlalar ve dağlar, ayrı bir güzelliğe kavuştu.

Kentte, kurak geçen bir önceki yılın aksine bu yıl, özellikle mayıs ve haziran aylarında yağışların artmasıyla doğa da canlandı.

Özellikle il merkezi, Taşlıçay, Diyadin ve Doğubayazıt ilçelerindeki tarlalar ile dağlarda sarı, mor, pembe, kırmızı ve beyaz renkli çiçekler açtı.

Düz ovada kıvrıla kıvrıla akan ve çevresi yeşilin farklı tonlarına bürünen Murat Nehri'nin bulunduğu ovalık alanlar da rengarenk çiçeklerle ayrı bir güzelliğe büründü.

Güzel manzaraların oluştuğu tarlalar, bölgedeki Ağrı-İran kara yolunda seyahat eden vatandaşların beğenisini topluyor.

Özel araçlarıyla seyahat eden bazı vatandaşlar, rengarenk çiçekleri görünce mola verip tarlalarda gezerek fotoğraf çekip vakit geçiriyor.

Rengarenk çiçeklerle kaplanan tarlalar ve dağlar ile Murat Nehri çevresi, Anadolu Ajansı (AA) muhabirince dron ile kayıt altına alındı.

Vatandaşlardan Seyit Tekin, AA muhabirine, Şanlıurfa'dan Ağrı'daki akrabalarını ziyarete geldiklerini ve doğayı çok beğendiklerini söyledi.

Bu yıl doğanın çok iyi durumda olduğunu belirten Tekin, "Seyahat ederken bu güzel manzaraları görünce dayanamadık ve araçtan inip fotoğraf çekmek istedik. Her tarafta rengarenk çiçekler var. Bu güzellik görülmeye değer. Memleketimizin güzelliklerini görmek bizi mutlu ediyor. Yöreye gelişimizi bu mevsime denk getiriyoruz." dedi.

Seyit Tekin'ın kızı Aylin Tekin de doğum günü olduğunu anlatarak, bu mutlu gününde tarlalarda gezerek çiçek topladığı için mutluluk duyduğunu söyledi.