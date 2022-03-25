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Rahatsızlanan kişi, yolu kardan kapalı mezradan paletli ambulansla alındı

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinin yolu kardan kapalı bulunan mezrasında rahatsızlanan 78 yaşındaki Muhacir Kaya, sağlık ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinin yolu kardan kapalı bulunan mezrasında rahatsızlanan 78 yaşındaki Muhacir Kaya, sağlık ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Sürenkök köyüne bağlı Akçay mezrasında yaşayan Kaya, aniden rahatsızlandı. Bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle yol ulaşıma kapanınca aile, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Biri paletli iki ambulansla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yolun ulaşıma açık olduğu Batıbeyli köyüne ulaştı. Buradan yolun kalanını paletli ambulansla giden ekipler, Kaya'ya ilk müdahaleyi evinde yaptı.

Daha sonra paletli araca alınan Kaya, yolun ulaşıma açık olduğu noktada hazır bekleyen ambulansa nakledildi.

Kaya, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla Diyadin Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Rahatsızlanan kişi, yolu kardan kapalı mezradan paletli ambulansla alındı

Rahatsızlanan kişi, yolu kardan kapalı mezradan paletli ambulansla alındı

Rahatsızlanan kişi, yolu kardan kapalı mezradan paletli ambulansla alındı

Rahatsızlanan kişi, yolu kardan kapalı mezradan paletli ambulansla alındı

Rahatsızlanan kişi, yolu kardan kapalı mezradan paletli ambulansla alındı

Rahatsızlanan kişi, yolu kardan kapalı mezradan paletli ambulansla alındı

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

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