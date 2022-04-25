Ağrı'da PKK/KCK operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Ağrı'da PKK/KCK operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'da PKK/KCK operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma", "Örgüte bilerek isteyerek yardım etme" ve "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçlarını işledikleri belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Güvenlik güçleri, bu kapsamda HDP Doğubayazıt İlçe Teşkilatı binası ile 4 farklı adreste arama yaptı.

Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçiren ekipler, zanlılardan G.Ö, B.Ö ve M.T'yi gözaltına aldı.

Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Doğubeyazıt, Terör, Ağrı, PKK, Güncel, Haberler

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