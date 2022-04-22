Ağrı'da PKK/KCK operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Haberler

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Ağrı'da PKK/KCK operasyonunda 3 zanlı yakalandı

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'da PKK/KCK operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma", "Örgüte bilerek isteyerek yardım etme" ve "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçlarını işledikleri belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Güvenlik güçleri, bu kapsamda HDP Doğubayazıt İlçe Teşkilatı binası ile 4 farklı adreste arama yaptı.

Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçiren ekipler, zanlılardan G.Ö, B.Ö ve M.T'yi gözaltına aldı.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Doğubeyazıt, Terör, Ağrı, PKK, Güncel, Haberler

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