Ağrı'da Pakistan uyruklu şahısların sırt çantasında 20 kilo metanfetamin ele geçirildi

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Pakistan uyruklu 2 şahsın sırt çantalarında yapılan aramalarda 20 kilo 350 gram metanfetamin maddesi bulundu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Ağrı'da Pakistan uyruklu iki şahsın sırt çantasında 20 kilo 350 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Doğubayazıt'ta hudut birlikleri ile birlikte yapılan operasyonda Pakistan uyruklu 2 şahsın sırt çantalarında yapılan aramalar sonucunda 20 kilo 350 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - AĞRI