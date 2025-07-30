Ağrı'da Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı

Ağrı'da Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı
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Ağrı'da meydana gelen kazada, otomobil ile traktör çarpıştı. İki sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

A.Ö. idaresindeki 16 AIF 196 plakalı otomobil, Ağrı-Taşlıçay kara yolunun Yoncalı köyü mevkisinde S.A'nın kullandığı 54 FR 486 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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