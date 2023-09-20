Ağrı'da Otomobil Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bir otomobilin geri geri çıkarken annesine çarpması sonucu 65 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.