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Ağrı'da Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı

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Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağrı'da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Resul Y'nin kullandığı 33K 7357 plaka otomobil, Ağrı-Taşlıçay kara yolunun hayvan pazarı mevkisinde, Muhammed İ. idaresindeki 61 AGA 448 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 61 AGA 448 plakalı otomobil refüje çarpıp devrildi.

Kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlardaki Mehmet Salih İ. ve Ferdi T. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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