Ağrı'da Otomobil ile Tırın Çarpışması Sonucu 2 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı

Ağrı-Van kara yolu Hamur ilçesi kavşağında meydana gelen kazada, Osman Y. yönetimindeki otomobil ile Mesut G'nin kullandığı tır çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağrı'da tır ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı- Hamur yolu güzergahında seyir eden O.Y. idaresindeki 07 AHJ 129 plakalı otomobil, M.G. kontrolündeki 47 AAP 816 plakalı tırla çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılırken, sürücü O.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan T.Y, Y.Ç.Y. ve A.Y., 112 Acil Sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan T.Y. de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - AĞRI