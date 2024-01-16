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Ağrı'da otomobil dere yatağına düştü, 2 kişi yaralandı

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Ağrı'nın Uzunveli köyü yolunda meydana gelen kazada, bir otomobil dere yatağına düştü ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağrı'da otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Uzunveli köyü yolunda, Tekin Kılıçaslan idaresindeki 61 ACU 332 plakalı otomobil, bölgede bulunan bir köprünün korkuluklarına çarptıktan sonra dere yatağına düştü.

Haber verilmesi üzerine, bölgeye jandarma, sağlık ve Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Ali Kemal Doğan, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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