Ağrı'da Otomobil 20 Küçükbaş Hayvana Çarptı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir otomobilin çarptığı 20 küçükbaş hayvan telef oldu. Olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ulaşım, zarar gören hayvanlar ve otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobilin çarptığı 20 küçükbaş hayvan telef oldu.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 NH 981 plakalı otomobil, Ağrı-Doğubayazıt kara yolu Bulakbaşı köyü yakınlarında küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, 20 küçükbaş hayvan telef oldu, otomobilde hasar oluştu.
Telef olan hayvanlar ve hasar gören otomobilin yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.