Üye Girişi
Haberler

Ağrı'da Organik Bal Üreten Kadın Üretici

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın en uzak yerleşim yerlerinden Yukarı Pamuktaş köyünde yaşayan Rukiye Gökçe, 15 yıldır organik bal üretiyor. Gökçe, arıcılığa eşiyle birlikte başladı ve zamanla kovan sayısını artırdı. Arılara korkusuzca yaklaşan ve çalışkanlığıyla dikkat çeken Gökçe, ürettiği süzme balları satarak kazanç sağlıyor.

Ağrı'nın en uzak yerleşim yerlerinden Yukarı Pamuktaş köyünde yaşayan 33 yaşındaki 3 çocuk annesi Rukiye Gökçe, 15 yıldır organik bal üretiyor.

Kentin kuzeyinde Kars sınırında bulunan 2 bin 400 rakımlı Yukarı Pamuktaş köyünde yaşayan Rukiye Gökçe, 15 yıl önce eşi Mehmet'in 5 kovan almasıyla arıcılığa başladı.

Eşinin yanında arıcılığı öğrenen Gökçe, sonraki yıllarda devletin de desteğiyle kovan sayısını artırdı ve ev işlerinin yanında arıların da her türlü bakımını yerine getirdi.

İlkbahar aylarında zorlu mesaisi başlayan ve yaz sonuna kadar kaliteli bal üretmek için yoğun çaba gösteren Gökçe, bu sıralar üretim yaptığı 160 kovandaki peteklerin olgunlaşmasıyla tescilli geven balının sağımını yapıyor.

Arılara korkusuzca yaklaşıyor

Gökçe, balların bir kısmını petek halinde bırakırken bir kısmını ise temizledikten sonra süzme bal elde ediyor.

Ürettiği süzme balları kavanoz şişelere dolduran Gökçe, organik üretimini sipariş üzerine satarak kazanç sağlıyor.

Arılara korkusuzca yaklaşan ve çalışkanlığıyla dikkati çeken kadın üreticiyi, eşi Mehmet Gökçe "kahraman" gibi görüyor.

Rukiye Gökçe, AA muhabirine, eşinin yanında arıcılığa başladığını ve daha sonra bu mesleğin kendisi için tutkuya dönüştüğünü söyledi.

Arıların tüm bakımını tek başına yapacak donanıma sahip olduğunu ifade eden Gökçe, "Arıcılığa 15 yıl önce başladık. 5 kovanımız vardı daha sonra da devlet desteğiyle kovan sayımız 40 oldu. Şimdi de yaklaşık 160 kovanımız var. Ben isteyerek ve çok sevdiğim için arıcılığa başladım. Eşimle beraber çalışıyoruz. Arıcılık mesleği hem zor hem de çok güzel. 1500 çıtayı tek başıma yapıyorum. Çıtaların delmesi, çakması, mumlaması ve tellemesini tek başıma yapıyorum." diye konuştu.

Gökçe, sıcak havaya rağmen eşiyle bugünlerde zorlu bal sağımına başladıkları için tatlı bir heyecan yaşadıklarını belirterek bu yoğunlukta bir yandan da ev işlerini ihmal etmediğini dile getirdi.

"Yemek, ev işleri, arı işi, koyun sağma ne varsa yapıyorum"

Arılarla ilgilenmeyi çok sevdiğini vurgulayan Gökçe, "Bu işi yapmaya devam edeceğim. Eşim evde olmasa bile arıların tüm bakımını tek başıma yapabiliyorum. Sabahtan akşama kadar arılarla ilgileniyoruz. Zor bir meslek. Yemek, ev işleri, arı işi, koyun sağma ne varsa yapıyorum. Ballarımızı aldık, sağıma devam ediyoruz. Bu sene temmuz ayında havalar iyi geçmedi. Nasibimizde olan balı aldık. Ankara, İstanbul hangi şehir olursa sipariş üzerine bal gönderebiliyoruz. Ömrüm el verdikçe arıcılığa devam edeceğim." dedi.

Mehmet Gökçe de çocukluğundan beri arıcılığa ilgi duyduğunu anlattı.

Yıllar önce 5 kovanla başladıkları arıcılıkta, kovan sayısını 160'a çıkardıklarını bildiren Gökçe, şunları kaydetti:

"Eşim çıtadan, tellemesine, mumlamasına ve bal sağımına kadar her şeyi yapıyor. Bazen şehre gittiğimde arıların her türlü bakımını yapıyor. Eşim işin yüzde 90'ını yapıyor. Erkek arı kovanda çalışmaz, bedavadan yer içer. Ben de öyle olmuşum. Eşim arı gibi çalışıyor, bizim kahramanımız. Bütün işi o yapıyor. Yüksek rakımda organiğe yakın şekersiz bal üretiyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Ekonomi Gökçe Tarım Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara konser ve etkinlik takvimi 2024! Ankara 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak? Alanyaspor- Göztepe maçı ne zaman? Alanyaspor- Göztepe maçı sata kaçta, hangi kanalda? 30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara konser ve etkinlik takvimi 2024! İstanbul 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak? PSG- Montpellier maçı ne zaman? PSG- Montpellier maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla- Villarreal maçı ne zaman? Sevilla- Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 23 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 24 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Sil Süpür neden yok? Türk Telekom Sil Süpür neden çıkmıyor? 23 Ağustos son gelişmeler... Cuma namazı ne zaman biter? 23 Ağustos cuma namazı ne kadar sürüyor? Ankara su kesintisi sorgulama! 23 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? 23 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 23 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! DEPREM Mİ OLDU? Son dakika deprem nerede oldu? 23 Ağustos son depremler! Çalışma saatleri düşecek mi? İş Kanunu değişecek mi? Kamu ve özel sektörde çalışma saatleri ne olacak? CANLI DÖVİZ KURU 23 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? KPSS P48 puan türü neden hesaplanmaz? KPSS puanı hangi durumlarda hesaplanmaz? KPSS puan türleri nelerdir? KPSS P3 nedir? P3 hangi meslekler oluyor? KPSS P3 puan türü ne anlama gelir? Hemşirelik KPSS puan türü hangisi? KPSS hemşirelik taban puanı kaç, hangi puan türüyle atama yapılıyor? KPSS 60,61,62,63,64,65,70,75,80 puanla nereye girilir, memur olunur mu? KPSS (Lisans) kaç puanla, nerelere girilir? 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları neden açıklanmadı? DGS SONUÇLARI SON DURUM!
title