Ağrı'da okul ve kurum yöneticilerine yönelik mesleki gelişim seminerleri başladı

AĞRI (Bültenler) - Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı doğrultusunda okul ve kurumlarda görev yapan yöneticilerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla hayata geçirilen"Eğitim Yönetici Geliştirme Programı" (YÖGEP) kapsamında, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde bulunan okul ve kurum yöneticilerine mesleki gelişim seminerleri düzenlendi. Bilim Merkezinde başlatılan seminere İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç ile okul ve kurumlarda görev yapan yöneticiler katıldı. Seminerde konuşan Kökrek,"Mesleki gelişim semineri ile ilgili alanlarda eğitim almış iki okul müdürü, İbrahim Çeçen Üniversitesi ile yapılan işbirliği çerçevesinde katkı sağlayacak üç akademisyen, Milli eğitim şube müdürleri ve alanında uzman eğitimciler tarafından verilecektir. Söz konusu mesleki gelişim seminerleri bugünden itibaren başlamıştır.Seminerler 4 modül halinde 120 saat olarak verilecektir ve her grup için 4 hafta sürecektir. Seminerlermerkeze gelen Taşlıçay ve Hamur grubu, Doğubayazıt, Diyadin, Patnos, Tutak ve Eleşkirt olmak üzere toplam 7 grupta verilecektir. Söz konusu seminerler 17.06.2022 tarihinde tüm gruplarda tamamlanmış olacaktır. Faaliyetin sonunda katılımcılara seminerle ilgili seminer belgesi verilecektir"dedi.

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