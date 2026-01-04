Haberler

Ağrı'da kardan kapanan okulların ve kamu kurumlarının yolları açılıyor

Ağrı'da, eğitim ve kamu hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için 90 okul ve pansiyonun yolları açılmakta. Valilik koordinesinde yürütülen çalışmalarda 12 kamyon, 6 ön bıçaklı kamyon, 4 kepçe ve 3 greyder kullanılıyor.

Ağrı'da okulların ve kamu kurumlarının karla kapanan yol, bahçe ve çevreleri açılıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi, Karayolları ve Devlet Su İşleri Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde bulunan 90 okul ve pansiyon ile kamu kurumlarının karla kapanan yol, bahçe ve çevrelerini açmak için çalışma başlatıldı.

Eğitim ve kamu hizmetlerinin kesintisiz şekilde devam edebilmesi amacıyla 12 kamyon, 6 ön bıçaklı kamyon, 4 kepçe ve 3 greyder ile çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
