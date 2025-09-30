Ağrı'da Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri Artırıldı

Ağrı'da polis ekipleri, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim almalarını sağlamak için okul çevrelerinde sürekli denetim gerçekleştiriyor.

Kentte eğitim-öğretim döneminin başlamasının ardından İl Emniyet Müdürü Göksel Önder'in talimatlarıyla okul çevrelerinde denetimler sıklaştırıldı.

Polis ekipleri, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim alabilmesi için okul çevrelerinde denetimler yaparak şüpheli buldukları kişilere kimlik kontrolü yapıyor.

Öğrencileri suç ve suçlulara karşı korumak amacıyla il merkezinde bulunan okul ve çevrelerinde eğitim öğretim dönemi boyunca uygulamaların aralıksız devam edeceği belirtildi.