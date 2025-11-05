Ağrı'da Öğretmenlerin Müdahalesiyle 3 Yaşındaki Çocuk Hayata Döndürüldü

AĞRI'da nefes borusuna şeker kaçan 3 yaşındaki çocuk, okulda görevli öğretmenler tarafından Heimlich manevrası ile kurtarıldı.

Olay, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Hürriyet İlkokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Okulda öğrencilerin dağılmasını bekleyen bir veli, yanında bulunan 3 yaşındaki çocuğunun nefes borusuna şeker kaçtığını fark etti. Nefes almakta güçlük çeken çocuğun fenalaşması üzerine veli, panik içinde okulda görevli öğretmenlerden yardım istedi.

Sınıf öğretmenleri Yasemin Uzun Ergün ve Çiçek Özaydın, hızlı şekilde çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Öğretmenlerin doğru ve zamanında müdahalesiyle şeker çıkarıldı. Nefes almaya başlayan çocuk, kısa sürede kendine geldi. O anlar okulun güvenlik kamerasına da yansıdı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, öğretmenlerin sergilediği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Kökrek, "Hürriyet İlkokulumuzda bir velimiz okula büyük çocuğunu beklemeye geliyor, yanında da 3 yaşında küçük bir yavrumuz var. Bu sırada küçük çocuğumuzun boğazına şeker kaçıyor ve nefes almakta zorlanıyor. Velimiz panikle öğretmenlerimize haber veriyor. Öğretmenlerimiz, Heimlich manevrası uygulayarak şekerin çıkmasını sağlıyor ve çocuğumuz hayati tehlikeyi atlatıyor. Bu örnek davranışlarından dolayı kıymetli meslektaşlarımı yürekten kutluyorum. Küçük yavrumuza da sağlıklı, huzurlu, uzun bir ömür diliyorum. Velimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

Haber: Ümit OKTAN / AĞRI,