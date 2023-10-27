Ağrı'da Cumhuriyet'in 100'üncü yılında polis araçları öğrencilerle buluştu

Ağrı'da, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, öğrenciler polisin kullandığı araçları yakından tanıma fırsatı buldu.

Özel bir okulda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), akrep, motosiklet ve trafik araçlarını inceledi, polislerle sohbet etti.

Etkinliğin açılışında konuşan İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını kutladıklarını belirtti. İpar, etkinliği düzenleyen okul yönetimi ve öğretmenlerine teşekkür ederek, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Etkinlik kapsamında, müdürlüğün farklı birimlerinde görevli polisler de öğrencilere faaliyetleriyle ilgili sunumlar yaptı, sorularını yanıtladı. Öğrenciler ise polis araçlarına binerek keyifli anlar yaşadı. Bazı öğrenciler motosiklet ve akreple tur attı. Etkinlik sonunda öğrenciler, polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - AĞRI