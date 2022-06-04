Ağrı'da öğrenciler okulun atıl bahçesini bostana dönüştürüp tarımı öğreniyor - Haberler

Ağrı'nın Hamur ilçesinde, atıl durumdaki okul arazisinin tarıma kazandırılması amacıyla oluşturulan uygulama bahçesinde tohumları toprakla buluşturan öğrenciler tarımı öğreniyor.

Kentte, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde atıl durumda bulunan okul arazilerinin tarıma elverişli hale getirilmesi ve öğrencilerin tarımsal faaliyetleri öğrenmesi için okul bahçelerinde bostanlar kuruluyor.

Hamur ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu'nda (YİBO) görevli idareci ve öğretmenler de bu çerçevede okulun atıl durumdaki arazilerini tarıma kazandırmak ve öğrencilere organik üretim bilincini kazandırmak amacıyla çalışma başlattı.

Çalışmayla bahçedeki atıl arazinin bir kısmının çevresi tahtalarla çevrilip ardından traktörle sürülerek tohum ekimine hazırlandı.

Alanın çevresine önce çam ağaçları diken öğretmen ve öğrenciler daha sonra sulama sistemi kurulan alana yoncanın yanı sıra patates, soğan, biber ve domates ekti.

Belirli aralıklarla bostanı kontrol eden ve ürünlerin bakımıyla ilgilenen öğrenciler, sonbahara doğru hasat yapacak.

Okulun Bilim ve Öğrenim Teknolojileri Öğretmeni Sertaç Ergin, AA muhabirine, yaz tatilinde de bostanın sulama ve diğer bakımlarını yapacaklarını söyledi.

Öğrencilerle tarım yapmanın eğlenceli olduğunu dile getiren Ergin, şöyle konuştu:

"Bugün öğrencilerimizle 'Tüketimden Üretime Projesi'nin ilk etabı olan toprağa tohum ekmeyi tamamladık. İlk olarak bahçeye fidan ve çam ağaçları ektik. Okulumuzun yaklaşık 55 dönüm ekilebilir alanı var. Bu alanı atıl durumdan ekilebilir hale getirmek istiyoruz. İki hektarlık alana yonca tohumu ektik ve bir hektarlık alanda ise çeşitli ürünlerin tohumunu toprakla buluşturduk, 3 hektarlık alanı da bostana dönüştürdük. Alacağımız verim ve yetişen ürünlere dayalı olarak önümüzdeki yıllarda ekilen alanları artırmayı da düşünüyoruz. Coğrafi olarak soğuk bir iklime sahibiz. Uzun geçen kışın ardından öğrencilerimiz de stres atma ihtiyacı duyuyor."

Bostanda verim artarsa ekilen alanın kapasitesi artırılacak

Ergin, atıl durumdaki arazilerde tarım yapılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, bu uygulama ile öğrencilerin üretim davranışı kazanacaklarını ifade etti.

Bostandan verim alınması halinde seneye kapasiteyi artırarak geniş alana ekim yayacaklarını aktaran Ergin, şunları kaydetti:

"Bu çalışmayı öğrencilerimizin doğayla iç içe yaşaması ve tarım bilinci kazanmaları için yapıyoruz. Öğrencilerimiz tarımın yoğun olarak yapıldığı bölgede yaşadıkları için bu işlere elleri daha yatkın. Okuldan arta kalan zamanlarında ilgilenebilecekleri bir uygulama bahçesi oluşturduk. Öğrencilerimiz bu sayede burada streslerini atabilecek ve sınavlara daha rahat çalışabilecek. Öğrencilerimiz bu şekilde üretimi ve bitkilerin yetişme aşamalarını görerek öğrenmiş oldu. İnşallah önümüzdeki aylarda buradan güzel ürünler elde edeceğiz."

Öğrencilerden Gönül Kaya ise bostanla birlikte okul bahçesinde yeşil alanın arttığını ve tarımı daha iyi öğrendiklerini anlattı.