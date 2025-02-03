Türkiye'nin gözü Ege'de! Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi

Türkiye'nin gözü Ege'de! Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Açgözlülerden hesap sorulacak
Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü tutuklandı

Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü hakkında karar çıktı
Trump'tan 'ticaret savaşlarında' geri vites! Sınıra 10 bin asker gidiyor

Trump'tan 'ticaret savaşlarında' geri vites

Ağrı'da Ocak Ayında Terörle Mücadele Operasyonları

Ağrı'da Ocak Ayında Terörle Mücadele Operasyonları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valisi Mustafa Koç, ocak ayında gerçekleştirilen terör operasyonlarında 2 zanlının tutuklandığını ve 61 operasyon düzenlendiğini duyurdu. Ayrıca uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığına yönelik tedbirlerin arttığını belirtti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, ocak ayında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 2 zanlının tutukladığını, 7 kişiye adli işlem yapıldığını bildirdi.

Koç başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı"na, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kipler ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar katıldı.

Vali Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Valiliğin koordinasyonunda güvenlik güçlerinin terör örgütlerine karşı kararlı ve etkili şekilde çalıştığını söyledi.

Operasyonlarla terör örgütlerine ağır darbeler indirildiğini ve toplumun güvenliğini tehdit eden unsurların büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Ocak ayında ilimiz genelinde terör örgütlerine yönelik 61 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda 7 şahıs hakkında adli işlem yapılmış olup 2 şahıs tutuklanırken 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. İlimizde mağara içerisinde tuzaklanmış vaziyette EYP tespit edilerek PKK/KCK terör eylemi, kolluk kuvvetlerimizin yapmış olduğu özverili çalışmayla engellenmiştir."

Koç, ilde asayiş verilerinin iyileştiğini ve ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 11 silahın ele geçirildiğini anlattı.

Uyuşturucu madde operasyonlarına da değinen Koç, "43 uyuşturucu olayına müdahale edilmiş olup 50 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır, bu şahıslardan 4'ü tutuklanmıştır." dedi.

Vali Koç, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığının güvenliği tehdit eden önemli bir sorun olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Valiliğimiz, güvenlik birimlerimizle işbirliği içinde bu tehditlere karşı kararlı mücadele yürütmektedir. Gerçekleştirilen operasyonlarla göçmen kaçakçılığına büyük darbeler indirilmiş, düzensiz göçmenler yakalanmıştır. 31 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti operasyonu gerçekleştirilmiştir. 7 şahıs tutuklanmış, 13 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 10 araca ise el konulmuştur."

Koç, ilde 4 mobil göç noktası bulunduğunu, 133 kişiye kimlik denetimi yapıldığını ve 5 düzensiz göçmen tespit edildiğini bildirerek, kentte geçici koruma altında 825 Suriye uyruklu göçmenin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
img

Engin Polat'ın ifşası Dilan Polat'ı çıldırttı
img

Gülbahar'ı evliliğe ikna etti
img

İstanbul'da simite sessiz sedasız okkalı zam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

Cimbom'dan kritik galibiyet!
Galatasaray'ın 4 yıldızı birden cezalı duruma düştü

4 yıldız birden haftaya oynayamayacak
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Bonservisiyle gidiyor: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

Bonservisiyle gidiyor! İşte Batshuayi'nin yeni takımı
Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek

Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ama olumlu anlamda değil
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.