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Ağrı'da Nisan ayında yoğun kar yağışı

İhlas Haber Ajansı - Merve Gökbakan - Güncel
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Ağrı'da Nisan ayında yoğun kar yağışıAĞRI Ağrı'da hava sıcaklığının ani düşüşü ile birlikte Nisan ayının ortasında kar yağışı etkili oldu.

AĞRI (İHA) - Ağrı'da Nisan ayında yoğun kar yağışı

AĞRI Ağrı'da hava sıcaklığının ani düşüşü ile birlikte Nisan ayının ortasında kar yağışı etkili oldu.

Ağrı'da Nisan ayının ortasında aniden düşen hava sıcaklığı ile birlikte kentte kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini giderek arttıran kar yağışı nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatısı karla kaplandı. Baharı beklerken güne yeniden kar yağışı ile uyanan Ağrılılar ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ağrı'da Nisan ayında yoğun kar yağışı

Ağrı'da Nisan ayında yoğun kar yağışı

Ağrı'da Nisan ayında yoğun kar yağışı

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Güncel

Nisan, Ağrı, kar, Güncel, Haberler

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