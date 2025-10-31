Ağrı'da Narkotik Operasyonu: 761 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da düzenlenen operasyonda 761 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini, yabancı uyruklu 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da polis tarafından düzenlenen narkotik operasyonunu sosyal medya hesabından açıkladı. Buna göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Ağrı Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı, 761 kilogram metamfetamin ele geçirildi.