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Ağrı'da narkotik köpeği 'Alfa' ticari taksideki uyuşturucuyu yakalattı

Ağrı'da narkotik köpeği "Alfa" ticari taksideki uyuşturucuyu yakalattı

Güncel Haberler

Ağrı'da, ticari takside narkotik dedektör köpeği "Alfa" ile yapılan aramada 640 gram uyuşturucu yakalandı, olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'da, ticari takside narkotik dedektör köpeği "Alfa" ile yapılan aramada 640 gram uyuşturucu yakalandı, olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ağrı- Erzurum kara yolundaki kontrol uygulama noktasında Van'dan Ardahan'a yolcu taşıyan bir ticari taksiyi durdurdu.

Araçta, narkotik dedektör köpeği "Alfa"nın tepki vermesi üzerine yapılan aramada 640 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olaya ilişkin şüpheliler M.T, C.B, M.E.T ve B.M. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Narkotik Erzurum Ağrı Güncel Haberler

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