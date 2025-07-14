Ağrı'da Motosiklet ile Taksi Çarpıştı: Bir Çift Hayatını Kaybetti

Ağrı'da taksi ile çarpışan motosikletteki karı koca yaşamını yitirdi.

Erzurum Caddesi'nde Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karaköse Ek Binası mevkisinde, Hasan T. idaresindeki 34 LE 8986 plakalı motosiklet ile M.A'nın kullandığı 04 T 0038 plakalı taksi çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü Hasan T'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan Hasan T'nin eşi Miyase T. ise ambulansla kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çiftin cenazeleri, yakınları tarafından hastanenin morgundan alınarak il merkezine bağlı Yazılı köyü mezarlığında toprağa verildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.