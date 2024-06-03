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Ağrı'da Motosiklet, Cep Telefonu ve Bisiklet Hırsızlığı Yapan Zanlı Tutuklandı

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Ağrı'da motosiklet, cep telefonu ve bisiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin son 2 günde 4 ayrı gasp olayına karıştığı ve çeşitli malzemeleri çaldığı tespit edildi. Yakalanan zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Ağrı'da motosiklet, cep telefonu ve bisiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi Fatih Mahallesi'nde bir kişiye ait malzemelerin zorla alındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili bir şüphelinin son 2 günde 4 ayrı gasp olayına karıştığı, motosiklet, cep telefonu ve bisiklet çaldığı belirlendi.

Kovalamaca sonucu yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan K.A., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Cep Telefonu Motosiklet Ağrı Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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