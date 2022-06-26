Minibüsün çarptığı yaya yaralandı
AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı kişi yaralandı.
Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı kişi yaralandı.
Ağrı-Erzurum kara yolu Sanayi Sitesi mevkisinde seyir halindeki 76 M 0839 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Sait Filiz'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Filiz, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Filiz'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Abdullah Söylemez - Güncel