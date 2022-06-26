Minibüsün çarptığı yaya yaralandı Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı kişi yaralandı. Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı kişi yaralandı. Ağrı-Erzurum kara yolu Sanayi Sitesi mevkisinde seyir halindeki 76 M 0839 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Sait Filiz'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Filiz, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Filiz'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. AA / Abdullah Söylemez - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Minibüsün çarptığı yaya yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.