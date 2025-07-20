Ağrı'da minibüsün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

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Ağrı'da bir minibüsün çarptığı 14 yaşındaki bisikletli çocuk, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı.

Ağrı'da minibüsün çarptığı 14 yaşındaki bisikletli çocuk yaşamını yitirdi.

Abdurrahman H. idaresindeki 55 JG 347 plakalı minibüs, çevre yolu Eski Van Caddesi Kavşağı'nda 14 yaşındaki bisikletli İslam İ'ye çarptıktan sonra yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Abdurrahman H, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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