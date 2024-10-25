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Ağrı'da Merkez Camisi ve kız Kur'an kursunun açılışı yapıldı

Ağrı'da Merkez Camisi ve kız Kur'an kursunun açılışı yapıldı
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Ağrı'da hayırseverlerin desteğiyle yapılan Merkez Camisi ve Hacı Hanife Atalay Kız Kur'an Kursu'nun açılışı dualarla yapıldı.

Ağrı'da hayırseverlerin desteğiyle yapılan Merkez Camisi ve Hacı Hanife Atalay Kız Kur'an Kursu'nun açılışı dualarla yapıldı.

Yeni Van Caddesi üzerinde bulunan 60 öğrenci kapasiteli, 4-6 yaş Kur'an kursu ve hafızlık kız kursunun yer aldığı Hacı Hanife Atalay Kız Kur'an Kursu, Vali Mustafa Koç, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç ve İl Müftüsü Necati Şafak'ın kurdele kesimiyle hizmete açıldı.

Vali Koç ile Dinç ve beraberindekiler, kursta incelemelerde bulunduktan sonra hayırseverlerin desteğiyle bir süre önce yapımı tamamlanarak hizmete açılan Merkez Camisi'ne geçti.

Caminin önünde düzenlenen açılış programında konuşan Vali Koç, Ankara'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu.

"Camilerimiz sadece ibadethane yerleri değil"

Caminin 2 yıllık sürede çok güzel bir şekilde ve modern mimariyle yapıldığı belirten Koç, şunları kaydetti:

"Camilerimiz sadece ibadethane yerleri değil, aynı zamanda çocuklarımızın, gençlerimizin, bizim ilim irfan öğrendiğimiz yerlerdir. Bir araya gelip birbirimizle tanıştığımız, kaynaştığımız ve hemhal olduğumuz mekandır. Ecdadımız tarihimiz boyunca camileri yaparken bahsettiğim ihtiyaçların yanında orasının İslam coğrafyası ve Müslüman yurdu olduğunun göstergesi olarak adeta bir mühür mahiyetinde bu mabetleri inşa etmişler."

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dinç ise Merkez Camisi'nin çok güzel bir şekilde yapıldığını ifade ederek, "Mabetler, İslam'ın yaşandığı bölgelerdeki mührüdür. Ezanlar ve minareler İslam'ın nişanesidir." dedi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel

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