Ağrı'da lise öğrencileri İsrail'in saldırısı altındaki Gazzelilere yardım kermesi düzenledi

Ağrı'da Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı bilinç oluşturmak amacıyla 'Kudüs' başlıklı bir program düzenledi. Programda öğrenciler şiirler okudu ve okul korosu Kudüs ve Mescid-i Aksa temalı ezgiler seslendirdi. Kermeste öğrencilerin evlerinde hazırladığı çeşitli yiyecekler satıldı ve elde edilen gelir Gazze'ye bağışlanacak.

Ağrı'da lise öğrencileri, İsrail'in saldırısı altındaki Gazzelilere destek olmak için yardım kermesi düzenledi.

Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde, İsrail'in Gazze'ye yapmış olduğu saldırılara karşı bilinç oluşturmak için "Kudüs" başlıklı program gerçekleştirildi.

Program, öğrencilerin şiirler okuması ve okul korosunun Kudüs ve Mescid-i Aksa temalı ezgiler seslendirmesiyle başladı.

Öğrencilerin evlerinde yaptıkları kek, pasta, börek, sarma gibi çeşitli ürünlerden oluşan kermese öğretmenler, veliler ve davetliler katıldı.

Kermesten elde edilen gelir, Gazze'ye bağışlanacak.