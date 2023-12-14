Üye Girişi
Haberler

Ağrı'da lise öğrencileri İsrail'in saldırısı altındaki Gazzelilere yardım kermesi düzenledi

Güncelleme:
Abone Ol

Ağrı'da Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı bilinç oluşturmak amacıyla 'Kudüs' başlıklı bir program düzenledi. Programda öğrenciler şiirler okudu ve okul korosu Kudüs ve Mescid-i Aksa temalı ezgiler seslendirdi. Kermeste öğrencilerin evlerinde hazırladığı çeşitli yiyecekler satıldı ve elde edilen gelir Gazze'ye bağışlanacak.

Ağrı'da lise öğrencileri, İsrail'in saldırısı altındaki Gazzelilere destek olmak için yardım kermesi düzenledi.

Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde, İsrail'in Gazze'ye yapmış olduğu saldırılara karşı bilinç oluşturmak için "Kudüs" başlıklı program gerçekleştirildi.

Program, öğrencilerin şiirler okuması ve okul korosunun Kudüs ve Mescid-i Aksa temalı ezgiler seslendirmesiyle başladı.

Öğrencilerin evlerinde yaptıkları kek, pasta, börek, sarma gibi çeşitli ürünlerden oluşan kermese öğretmenler, veliler ve davetliler katıldı.

Kermesten elde edilen gelir, Gazze'ye bağışlanacak.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Kudüs Gazze Ağrı Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 14 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari ücret ne zaman açıklanacak, netlik kazanacak 2024? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 2024 ÜÇ AYLAR: Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi! Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne girişler ne kadar, kaç TL olacak? Eminönü'ne girişler paralı mı oluyor? Hatay depremi ne zaman oldu? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep depremi hangi tarihte gerçekleştir? Dün gece deprem oldu mu? 14 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 14 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title