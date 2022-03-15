Ağrı'da kuyumcudan çalınan altınların bir kısmı İstanbul'da bulundu

İSTANBUL (AA) - Ağrı'da bir kuyumcudan çalınan yaklaşık 15 milyon lira değerinde altının bir kısmı, polis ekiplerinin çalışmasıyla İstanbul'un Çatalca ilçesinde ele geçirildi.

Polis ekipleri, Doğubayazıt ilçesindeki bir kuyumcudan çalınan yaklaşık 15 milyon lira değerindeki altınları araştırmak için çalışma başlattı. Hırsızlığın organizatörü olduğu iddia edilen M.Ş.T'nin verdiği ifade doğrultusunda, çalınan altınların bir kısmının, Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi Armağan Çıkmazı Sokak'taki bir adreste olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Çatalca Asayiş Büro Amirliği görevlileri, hırsızlığa karıştığı tespit edilen U.K'nin evinde 13 Mart'ta arama yaptı.

Şüpheli U.K, alınan ifadesinde çaldığı altınları evinin teras katındaki duvarın içine koyduğunu ve burayı sıvadığını belirtti. Bunun üzerine kırılan duvarda ve evde altınlara ulaşılamadı.

Evin sahibi D.A. ile yapılan görüşmede, kardeşinin kendisine verdiği bir kutuyu eşinin kardeşi Y.A.'ya ilettiğini belirtmesi üzerine nöbetçi Cumhuriyet Savcısı konuyla ilgili bilgilendirildi.

Başakşehir Şahintepe Mahallesi'ndeki bir adrese giden ekipler, durumun anlatıldığı Y.A'nın rızasıyla kapalı kutuyu teslim aldı. Şüpheli Y.A. ile birlikte kapalı kutu Emniyet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Kapalı kutuda altınlar çıktı

Çatalca Asayiş Büro Amirliğince görüntü kaydı alınarak açılan kutuda, 28 farklı model ve ebatlarda altın bilezik, 2 altın gerdanlık, 7 altın kolye, 12 altın bileklik, 99 altın küpe ve yüzük, cumhuriyet altını, altın kolye, 73 tabanca fişeği olduğu belirlendi. Altınların ağırlığının 1 kilo 480 gram geldiği tespit edildi.

Suç unsurları muhafaza altına alınırken şüpheliler hakkında Ağrı Asayiş Şube Müdürlüğünce işlem yapılacağı, altınların ise Ağrı'dan gelecek görevlilere teslim edileceği öğrenildi.