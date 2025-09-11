Haberler

Ağrı'da Kuvvetli Rüzgar Evlerin Çatısını Uçurdu

Ağrı'nın Tezeren köyünde etkili olan kuvvetli rüzgar, ev ve ahırlar da dahil olmak üzere birçok yapının çatılarını uçurdu. Bölgedeki elektrik kesintilerine yol açan rüzgar sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

AĞRI'da etkili olan kuvvetli rüzgar, Tezeren köyünde ev ve ahırların çatılarını uçurdu.

Ağrı'da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar Tezeren köyünde hasara yol açtı. Rüzgar, köydeki ev ve ahırların çatılarına zarar verdi. Rüzgarın yıktığı direkler sebebiyle köyde elektrik kesintileri yaşandı. Olay yerine sevk edilen Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, devrilme riski olan yapılar için güvenlik önlemi alırken, hasar tespit çalışmaları da başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
