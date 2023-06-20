Ağrı'da Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Borsası yoğunluğu

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ağrı'da, Canlı Hayvan Borsasında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor. Kentte besiciler, yaz aylarında yayla ve yüksek rakımlı bölgelerde, kışın da ahırlarda bakımını yaptıkları hayvanlarını, erken saatlerde hayvan pazarına getiriyor. Besiciler ile daha uygun fiyata kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arasında zaman zaman sıkı pazarlıklar oluyor. Bayram yaklaştıkça hareketliliğin giderek arttığı hayvan pazarında, simental cinsi büyükbaş hayvanlar vatandaşlardan ilgi görüyor.