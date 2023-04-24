Ağrı'da koyunlar ve kuzuları meraya çıkmaya başladı
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Ağrı'da kış mevsiminde aylarca ahırlarda kalan koyunlar, yakın zamanda doğan kuzularıyla meraya çıkmaya başladı.
Ağrı'da kış mevsiminde aylarca ahırlarda kalan koyunlar, yakın zamanda doğan kuzularıyla meraya çıkmaya başladı.
Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı ilde, zorlu geçen kışın ardından havanın ısınması ve karların erimesiyle meralar yeşerdi.
Çiftçiler, kış ayları boyunca ahırlarda her türlü bakımını yaptıkları küçükbaş hayvanlarını merada otlatmaya başladı.
Koyunların ve yeni doğan kuzuların sesleriyle şenlenen meralar, dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel