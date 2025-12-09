Ağrı'da köprüden düşen kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı
Ağrı'nın Fırat Mahallesi'nde köprüden düşerek yaralanan bir kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmuyor.
Ağrı'da köprüden düşerek yaralanan kişi, AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kent merkezindeki Fırat Mahallesi Sanayi Sitesi mevkisinde Taşlıçay Deresi ile Murat Nehri'nin kesiştiği bölgede dün gece bir kişinin köprüden düşerek yaralandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Halat yardımıyla dereye inen AFAD ekipleri, yaralı S.Ö'yü sedye yardımıyla çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.
Ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel