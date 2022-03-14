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Ağrı'da kış manzarası göz kamaştırıyor

İhlas Haber Ajansı - Merve Gökbakan - Güncel
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Ağrı'da kış manzarası göz kamaştırıyorAĞRI Ağrı'da bir süredir etkili olan kar yağışıyla birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

AĞRI (İHA) - Ağrı'da kış manzarası göz kamaştırıyor

AĞRI Ağrı'da bir süredir etkili olan kar yağışıyla birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Kış mevsiminin en belirgin hissedildiği illerin başında gelen Ağrı'da kent merkezinde ve köylerde kar yığınları seyrine doyulmaz görüntüler oluşturuyor. Günlük yaşamı zorlaştırmasına rağmen güneşle beraber parlayan karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, doğayla buluşarak fotoğraf çekti.

Ağrı'da kış manzarası göz kamaştırıyor

Ağrı'da kış manzarası göz kamaştırıyor

Ağrı'da kış manzarası göz kamaştırıyor

Ağrı'da kış manzarası göz kamaştırıyor

Ağrı'da kış manzarası göz kamaştırıyor

Ağrı'da kış manzarası göz kamaştırıyor

Ağrı'da kış manzarası göz kamaştırıyor

Ağrı'da kış manzarası göz kamaştırıyor

Ağrı'da kış manzarası göz kamaştırıyor

Ağrı'da kış manzarası göz kamaştırıyor

Ağrı'da kış manzarası göz kamaştırıyor

Ağrı'da kış manzarası göz kamaştırıyor

Ağrı'da kış manzarası göz kamaştırıyor

Ağrı'da kış manzarası göz kamaştırıyor

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Güncel

Ağrı, kar, Güncel, Haberler

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