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Ağrı'da kaybolan 6 yaşındaki kızın cansız bedenine ulaşıldı

Ağrı'da kaybolan 6 yaşındaki kızın cansız bedenine ulaşıldı

Güncel Haberler

Ağrı'da sabah saatlerinde kaybolan 6 yaşındaki Miray Asel Ülgar'ın cansız bedeni bataklıkta bulundu.

Ağrı'da kaybolan 6 yaşındaki kızın cansız bedenine ulaşıldı

AĞRI - Ağrı'da sabah saatlerinde kaybolan 6 yaşındaki Miray Asel Ülgar'ın cansız bedeni bataklıkta bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın merkeze bağlı 100. Yıl Mahallesinde babasıyla beraber hayvanlara bakmak için ahırların bulunduğu alana giden 6 yaşındaki Miray Asel Ülgar, babası hayvanlara baktığı esnada babasını arabada bekledi. İşini bitirdikten sonra arabaya dönen baba, kızını arabada göremeyince aramaya başladı ancak kızını bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Kentte sabah saatlerinden itibaren yapılan aramalarda minik Miray Asel'in cansız bedenine ahırların bulunduğu bölgede bulunan bataklıkta ulaşıldı.

Miray Asel Ülgar'ın cenazesi Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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