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Ağrı'da kasım ayında 3 bin 333 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi

Ağrı'da kasım ayında 3 bin 333 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, İran sınırından ülkeye yasa dışı şekilde girmeye çalışan 3 bin 333 düzensiz göçmenin hudut birlikleri ve kolluk kuvvetlerince engellendiğini söyledi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, İran sınırından ülkeye yasa dışı şekilde girmeye çalışan 3 bin 333 düzensiz göçmenin hudut birlikleri ve kolluk kuvvetlerince engellendiğini söyledi.

Vali Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kipler ile İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ın katılımıyla valilik toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, Isparta'da helikopter kazasında şehit olan 6 askere Allah'tan rahmet diledi.

Kentte güvenlik güçlerinin kasım ayında yaptığı çalışmaları değerlendiren Koç, 56 uyuşturucu olayına müdahale edildiğini, 72 kişi hakkında adli işlem yapıldığını ve bunlardan 18'inin tutuklandığını anlattı.

Geçen yılın aynı ayına göre kaçakçılık olaylarında azalma olduğunu dile getiren Koç, "Operasyonlarda 10 bin 576 paket sigara, 350 reçetesiz hap, 903 litre akaryakıt, 5 bin 206 kişisel eşya ve kozmetik ürünleri ile 142 sikke ele geçirilmiştir." dedi.

Vali Koç, güvenlik güçlerinin, terör örgütlerinin etkisini ortadan kaldırmak için her alanda ve her koşulda mücadeleye devam ettiğini vurgulayarak, "Bu kapsamda 2023 yılında ilimiz genelinde terör örgütlerine yönelik 49 operasyon düzenlenmişken bu yılın kasım ayında bu sayı yüzde 32 artarak 65 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda geçen yıl 34 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, bu yılın kasım ayında 43 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır." diye konuştu.

Düzensiz göçle mücadelede 38 operasyon yapıldığını ve 33 göçmen kaçakçısının yakalandığını söyleyen Koç, şunları kaydetti:

"Ülkemize yasa dışı şekilde girmeye çalışan 2 bin 817 düzensiz göçmen hudut birliklerimiz tarafından, hudut hattı gerisinde ise kolluk kuvvetlerimiz tarafından 516 düzensiz göçmen tespit edilerek toplam 3 bin 333 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. 2023 yılının kasım ayında ise 2 bin 72 düzensiz göçmenin girişi engellenmiştir. İlimiz genelinde yapılan çalışmalarla 166 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezine sevk edilmiştir."

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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