Ağrı'da Kardan Kapanan Yol Açıldı, Hasta 4 Kardeş Hastaneye Ulaştırıldı

AĞRI'da kardan kapanan yolun 6 saatlik çalışma sonucu açılması ile ulaşılan hasta 4 kardeş, paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

Kent merkezine 46, Hamur ilçesine 34 kilometre uzaklıktaki Yuvacık köyü Molla Hasan mezrasında Ferdi-Bican Mengeç çiftinin çocukları Miran (9), Barış (6), Helin (3) ve 9 aylık Mert Ali Mengeş rahatsızlandı. Öksürük ve yüksek ateş şikayeti sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Ekipler, hastalanan 4 çocuk için seferber oldu. Kardan kapanan mezra yolunun 6 saatlik çalışma sonucu açılması ile çocuklara ulaşıldı. Paletli ambulansla Ayvacık köyüne götürülen çocuklar, buradan ambulansla Hamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocukların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Torunlarını hastaneye yetiştiren sağlık ekiplerine teşekkür eden Sıddık Uzun, "Çocuklar 3 gündür çok öksürüyorlardı ve ateşleri vardı. Yollar kar yağışı ve fırtına nedeniyle kapalı olduğu için hastaneye gidemedik. 112'den yardım istedik. Sağ olsunlar; gelip, çocukları aldılar. Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Allah başımızdan eksik etmesin. Sağ olsunlar, var olsunlar" dedi. (DHA)