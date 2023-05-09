Ağrı'da 'Karayolu Trafik Haftası' etkinliklerle kutlanıyor

Ağrı'da, jandarma trafik ekipleri, "Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında öğrencilere seminer verip sürücü ve yayalara trafik kurallarına uymalarını istedi.

Ağrı'da, jandarma trafik ekipleri, "Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında öğrencilere seminer verip sürücü ve yayalara trafik kurallarına uymalarını istedi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri ile İl Emniyet Müdürlüğü trafik polis ekipleri, sürücü, yolcu ve yayalara genel trafik kuralları ve emniyet kemeri kullanmanın önemi hakkında bilgilendirmede bulunuyor.

Araç kullanırken cep telefonu kullanmanın zararlarıyla ilgili bilgilendirme yapıp el broşürleri dağıtan jandarma trafik ekipleri, "Yolların Dili Projesi" kapsamında ise okullara giderek öğrencilere seminer veriyor.

Trafiğin yoğun olduğu noktalara çeşitli afiş ve pankartlar asan ekiplerin çalışması hafta boyunca devam edecek.