Ağrı'da kar nedeniyle köy okullarında eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Ağrı ilinde olumsuz hava koşulları sebebiyle köy okulları ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitim yapılmayacak.

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yarın için il genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve buzlanma riski dikkate alınarak il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
