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Ağrı'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

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Ağrı'nın Hamur, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinde Tutak ve Patnos ilçelerinde ise köy ve taşımalı eğitim gören öğrenciler için çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

AĞRI'nın Hamur, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinin genelinde Tutak ve Patnos ilçelerinde ise köy ve taşımalı eğitim gören öğrenciler için çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Ağrı'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hamur, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinin genelinde Tutak ve Patnos ilçelerinde ise köy ve taşımalı eğitim gören öğrenciler için çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

?Öte yandan Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü tahmin ve erkem uyarı merkezince Ağrı'da bugün ve yarın olmak üzere kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Yetkililer, halkı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi ile ulaşım aksamaları gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Taşlıçay Diyadin Tutak Ağrı Ulaşım Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

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