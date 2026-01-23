Haberler

Ağrı'da karda mahsur kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar ve vatandaşlar, valilik koordinasyonundaki ekipler tarafından kurtarıldı. Ulaşımda aksamalar yaşanırken, İl Özel İdaresi, Karayolları, AFAD, polis ve jandarma, gereken yardımları sağladı.

Ağrı'da hava koşulları nedeniyle mahsur kalan araçlar ve vatandaşlar ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Kentte akşama doğru etkisini artıran kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Tutak-Hamur-Patnos ilçeleri kara yolunda bazı tır ve araçlar mahsur kaldı.

Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi, Karayolları, AFAD, polis ve jandarma ekipleri, gelen ihbarlara anında müdahale ederek ulaşımın aksamaması için yoğun bir çalışma yürüttü.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla saha çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, yolda mahsur kalan araçları kurtardı.

Öte yandan Taşlıçay ile Diyadin ilçelerinde tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki: Mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı yoktur

Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den yeni İran hamlesi! Yaptırım kararı alındı

ABD'den yeni İran hamlesi
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
ABD'den yeni İran hamlesi! Yaptırım kararı alındı

ABD'den yeni İran hamlesi
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
Üç polisi şehit etmişlerdi! Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü

Hainlere hak ettiği muamele! Cenaze namazları bile kılınmadı