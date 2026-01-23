Ağrı'da karda mahsur kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti

Ağrı'da hava koşulları nedeniyle mahsur kalan araçlar ve vatandaşlar ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Kentte akşama doğru etkisini artıran kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Tutak-Hamur-Patnos ilçeleri kara yolunda bazı tır ve araçlar mahsur kaldı.

Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi, Karayolları, AFAD, polis ve jandarma ekipleri, gelen ihbarlara anında müdahale ederek ulaşımın aksamaması için yoğun bir çalışma yürüttü.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla saha çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, yolda mahsur kalan araçları kurtardı.

Öte yandan Taşlıçay ile Diyadin ilçelerinde tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.