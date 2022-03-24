Ağrı'da kar nedeniyle 4 ilçede eğitime ara

ELEŞKİRT, AĞRI (AA) - Ağrı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün geceden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Diyadin, Eleşkirt ve Tutak ilçelerindeki köy okulları ile taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Patnos Kaymakamlığından yapılan açıklamada da olumsuz hava koşulları yüzünden ilçedeki tüm okullarda bugün okulların tatil edildiği bildirildi.

İlçedeki kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli çalışanların da bugün izinli sayılacağı duyuruldu.