Ağrı'da kar nedeniyle 4 ilçede eğitime ara - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrı'da kar nedeniyle 4 ilçede eğitime ara

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
 - Güncelleme:
Ağrı'da kar nedeniyle 4 ilçede eğitime ara

Ağrı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime ara verildi.

ELEŞKİRT, AĞRI (AA) - Ağrı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün geceden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Diyadin, Eleşkirt ve Tutak ilçelerindeki köy okulları ile taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Patnos Kaymakamlığından yapılan açıklamada da olumsuz hava koşulları yüzünden ilçedeki tüm okullarda bugün okulların tatil edildiği bildirildi.

İlçedeki kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli çalışanların da bugün izinli sayılacağı duyuruldu.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Eleşkirt, Tutak, Ağrı, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title