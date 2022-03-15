Ağrı'da "Kar Kaplanları" kapanan yollar için seferber oldu - Haberler

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Ağrı'da "Kar Kaplanları" kapanan yollar için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - Merve Gökbakan - Güncel
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Ağrı'da "Kar Kaplanları" kapanan yollar için seferber oldu Ağrı'da kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için "Kar Kaplanları" seferber oldu.

AĞRI (İHA) - Ağrı'da "Kar Kaplanları" kapanan yollar için seferber oldu

AĞRI - Ağrı'da kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için "Kar Kaplanları" seferber oldu.

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı. Kapanan yolların ulaşıma açılması için, İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri 82 iş makinası, 91 personel ve 8 mobil ekip ile mesai yapmaya başladı. Kar kaplanları olarak bilinen ve kar kalınlığının metrelerce yüksekliğe ulaşan yerleri büyük çabalarla temizleyen ekipler, ulaşıma kapanan 164 köy yolunun ulaşıma açılması için büyük bir titizlikle çalışanlarını sürdürüyor.

Ağrı'da Kar Kaplanları kapanan yollar için seferber oldu

Ağrı'da Kar Kaplanları kapanan yollar için seferber oldu

Ağrı'da Kar Kaplanları kapanan yollar için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Güncel

Ağrı, kar, Güncel, Haberler

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