Ağrı'daki Menderesler Kışın Büyüleyici Bir Güzelliğe Bürünüyor

Ağrı'nın yüksek rakımlı 3 köyü arasında bulunan ve çevresi karla kaplanan menderesler, kışın ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

İl merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta Kars sınırına yakın noktadaki Aşağıkent, Ortakent ve Başkent köyleri arasında bulunan menderesler, yılın her mevsimi farklı bir güzellik sunuyor.

Çevresi yüksek dağlarla çevrili geniş bir ovaya yayılan menderesler, kar ve yağmur sularıyla besleniyor.

Yaz aylarında bölgedeki köylerin otlak ve su ihtiyacının da karşılandığı ova ile menderesler, son günlerde etkili olan yoğun karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

İlkbahar aylarında rengarenk çiçeklerin açtığı, kışın kar örtüsüyle bambaşka bir güzelliği yansıtan menderesler, Anadolu Ajansı ekibince dron ile görüntülendi.