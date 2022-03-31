Ağrı'da kamyonetin kasasında 55 düzensiz göçmen yakalandı

DİYADİN, AĞRI (AA) - Ağrı'da yol kontrol noktasında durdurulan bir kamyonetin kasasında 55 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Diyadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol uygulamasında şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu.

Jandarma ekipleri, kamyonetin kasasında yaptıkları aramada, Afganistan uyruklu 55 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, araç sürücüsü de gözaltına alındı.