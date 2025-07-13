Ağrı'da kamu binalarına ve caddelere "Terörsüz Türkiye"ye destek için Türk bayrakları asıldı

Ağrı'da kamu binalarına ve caddelere 'Terörsüz Türkiye'ye destek için Türk bayrakları asıldı
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Ağrı'da, "Terörsüz Türkiye"ye destek için kamu binalarına ve bazı caddelere Türk bayrakları asıldı.

Ağrı'da, "Terörsüz Türkiye"ye destek için kamu binalarına ve bazı caddelere Türk bayrakları asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki "Milletimizin fertleri arasına örülen terör duvarı yıkılmaktadır. Bırakınız tedirgin olmayı, aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır." çağrısı Ağrı'da da karşılık buldu.

Kentte kamu binaları ve bazı caddelerin yanı sıra Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı, tarihi İshak Paşa Sarayı, Türk Kızılay Şubesi, ev ve iş yerlerine Türk bayrakları asıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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