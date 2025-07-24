Ağrı'da Kalp Rahatsızlığı Olan Bebek Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi

Ağrı'da, kalp rahatsızlığı bulunan yeni doğan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Kentte 38 haftalık ve 2 kilo 840 gram olarak dünyaya gelen Mihriban Yüce'ye doğumsal kalp anomalisi (pulmoner stenoz + VSD) teşhisi konuldu.

Bebeğin ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya gönderilmesine karar verildi.

Ambulansla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen bebek, Sağlık Bakanlığına bağlı uçak ambulans aracılığıyla Ankara Etlik Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine nakledildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer, desteklerinden dolayı Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji ve Yenidoğan ekibine teşekkür etti.